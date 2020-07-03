Перші ліки від коронавірусу дозволили продавати у Європі — коронавірус у світі

https://racurs.ua/ua/n140631-pershi-liky-vid-koronavirusu-dozvolyla-prodavaty-ievrokomisiya.html

Ракурс

Перші ліки від коронавірусу дозволила продавати Європейська комісія. Йдеться про умовний дозвіл на продаж лікарського засобу «Ремдесивір».

Дозвіл видано відповідно до прискореної процедури після рекомендації Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) з подальшим схваленням державами-членами. Відповідну заяву розміщено на сайті Єврокомісії, пише «Європейська правда».

Виробники «Ремдесивіру» отримали дозвіл на умовний маркетинг, один з регулюючих механізмів ЄС, створений для полегшення раннього доступу до медпрепаратів, які задовільняють відсутні медичні потреби, зокрема й у разі загрози здоров’ю громадян, до яких прирівнюється пандемія.

Захист громадського здоров’я є ключовим пріоритетом Єврокомісії, і тому дані про «Ремдесивір» були оцінені у короткі терміни за допомогою процедури швидкої перевірки, підходу, який використовується ЕMA під час надзвичайних ситуацій, — йдеться в заяві.



«Ремдесивір» отримав дозвіл всього за тиждень. Зазвичай для цього необхідно 67 днів.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що цей препарат включали до українського протоколу лікування COVID-19. «Ремдесивір» виготовляє одна з американських компаній. Препарат свого часу застосовували для лікування вірусу Ебола, але результати були не надто хороші. Протокол передбачає, що препарат повинен використовуватися при тяжких і критичних станах хворих.