Первые лекарства от коронавируса разрешили продавать в Европе — коронавирус в мире

https://racurs.ua/n140631-pervye-lekarstva-ot-koronavirusa-razreshila-prodavat-evrokomissiya.html

Ракурс

Первые лекарства от коронавируса позволила продавать Европейская комиссия. Речь идет об условном разрешении на продажу лекарственного средства «Ремдесивир».

Разрешение выдано по ускоренной процедуре после рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) с последующим одобрением государствами-членами. Соответствующее заявление размещено на сайте Еврокомиссии, пишет «Европейская правда».

Производители «Ремдесивира» получили разрешение на условный маркетинг — один из регулирующих механизмов ЕС, созданный для облегчения раннего доступа к медпрепаратам, которые покрывают отсутствующие медицинские нужды, в частности в случае угрозы здоровью граждан, к которым приравнивается пандемия.

Защита общественного здоровья является ключевым приоритетом для Еврокомиссии, и поэтому данные о «Ремдесивире» были оценены в короткие сроки с помощью процедуры быстрой проверки, подхода, использующегося ЕMA во время чрезвычайных ситуаций, — говорится в заявлении.



«Ремдесивир» получил разрешение всего за неделю. Обычно для этого необходимо 67 дней.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, этот препарат включили в украинский протокол лечения COVID-19. «Ремдесивир» изготавливает одна из американских компаний. Препарат в свое время применяли от лечения вируса Эбола, но результаты были не слишком хороши. Протокол предусматривает, что препарат должен использоваться при тяжелых и критических состояниях больных.