В МВД пьяных водители хотят наказывать арестом, фото: Pikist

https://racurs.ua/n140630-pyanyh-voditeley-v-mvd-predlagaut-nakazyvat-administrativnym-arestom-detali.html

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За вождение в нетрезвом состоянии в Министерстве внутренних дел (МВД) предлагают разрешить наказывать водителей административным арестом на 15 суток.

Арест предлагается применять в случае, если водителя повторно в течение года поймали на вождении в нетрезвом состоянии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МВД.

В МВД подчеркивают, что такой проступок не должен наказываться только штрафом. Это мнение в ведомстве подкрепляют статистикой — только за шесть месяцев этого года было оформлено почти 67 тыс. протоколов об управлении транспортом в состоянии опьянения.

Эта статистика свидетельствует, что одного только большого штрафа недостаточно для борьбы с таким общественно опасным явлением, — отмечают в МВД. — Нужны и другие меры воздействия на тех, кто пренебрегает безопасностью на украинских дорогах.

В то же время в ведомстве поддерживают недавнее подписание президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта № 3314, которым ответственность за нетрезвое вождение возвращалась из статуса уголовных проступков в административные правонарушения, поскольку процедура документирования уголовного проступка значительно сложнее.

В среднем на процедуру оформления уголовного проступка полицейские тратили 6−8 часов, в то время как в случае с административной процедурой оформление занимает всего 2−3 часа, — отмечается в заявлении МВД.

Напомним, теперь случаи вождения в нетрезвом состоянии будет расследовать отдельное подразделение полиции дознания.