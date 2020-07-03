У МВС п’яних водії хочуть карати арештом, фото: Pikist

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За водіння в нетверезому стані у Міністерстві внутрішніх справ (МВС) пропонують дозволити карати водіїв адміністративним арештом на 15 діб.

Арешт пропонується застосовувати в разі, якщо водія повторно впродовж року спіймали на водінні в нетверезому стані. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті МВС.

У МВС наголошують, що такий проступок не повинен каратися лише штрафом. Цю думку у відомстві підкріплюють статистикою — лише за шість місяців цього року було оформлено майже 67 тис. протоколів про керування транспортом у стані сп’яніння.

Ця статистика свідчить, що одного тільки великого штрафу не достатньо для боротьби з таким суспільно небезпечним явищем, — наголошують у МВС. — Потрібні і інші заходи впливу на тих, хто нехтує безпекою на українських дорогах.

Водночас у відомстві підтримують нещодавнє підписання президентом України Володимиром Зеленським законопроекту № 3314, яким відповідальність за нетверезе водіння поверталася зі статусу кримінальних проступків до адміністративних правопорушень, оскільки процедура документування кримінального проступку є значно складнішою.

У середньому на процедуру оформлення кримінального проступку поліцейські витрачали 6−8 годин, в той час як у випадку з адміністративною процедурою оформлення займає лише 2−3 години, — зазначається в заяві МВС.

Нагадаємо, тепер випадки водіння в нетверезому стані розслідуватиме окремий підрозділ поліції дізнання.