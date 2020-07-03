Прокурорам слили ответы для переаттестации, фото — С.Мыткалик

https://racurs.ua/n140633-prokuroram-slili-otvety-dlya-pereattestacii-dokument.html

Ракурс

Переаттестация региональных прокуроров состоялась с нарушениями. Подозревают, что участники процесса могли заблаговременно ознакомиться с ответами на задания.

Во время переаттестации прокуроры показали блестящие знания и почти 100%-ю правильность и сходство в ответах. Об этом заявили члены кадровых комиссий в заявлении в адрес генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Члены комиссий нашли в интернете ссылки на файл Google-диска, на котором и были размещены задачи и ответы для первого тура переаттестации региональных прокуроров.

Электронная почта может принадлежать одному из прокуроров, который проходит аттестацию, считает участник кадровой комиссии Сергей Мыткалик. В Фейсбук он рассказал, что сомнения во время экзамена появились тогда, когда «почти все прокуроры написали практические задачи правильно».

Информация о возможном сливе конфиденциальной информации подтвердилась. Впрочем, установить количество лиц, которые могли бы воспользоваться подсказкой, установить невозможно.

Члены кадровых комиссий в письме требуют провести служебную проверку и установить, как ответы могли попасть к прокурорам. Ранее на сайте Офиса генпрокурора публиковали только примерный образец задач.

1 июля Офис генпрокурора начал собеседования, оценивая профессиональную компетентность и этику сотрудников региональных прокуратур. Проверка включает написание практических задач и собеседование.

Ранее в Офисе генпрокурора уволили сотни прокуроров, которые отказались от переаттестации. После первого этапа этой проверки знаний и навыков отсеяли треть прокуроров.