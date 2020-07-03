Анджелина Джоли впервые появилась на публике за время пандемии — новости шоу-бизнеса

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Ракурс

Анджелина Джоли впервые появилась на публике за время пандемии коронавируса — в четверг 45-летняя голливудская актриса вместе со своей дочерью Вивьен посетили несколько магазинов в пригороде Лос-Анджелеса Лос-Фелисе.

Джоли и ее 11-летняя дочь были в защитных масках и перчатках. Папарацци «поймали» Анджелину на шопинге. В частности, Джоли и Вивьен побывали в зоомагазине, где сделали покупки для домашних животных. Кадры, на которых изображена Джоли, быстро разлетелись в таблоидах. О появлении Джоли сообщило Daily Mail.

Актриса вышла в свет в легком белом платье с кружевом. Также она надела на лицо защитную маску серого цвета, а на руки — голубые резиновые перчатки.

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