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Ракурс
Анджелина Джоли впервые появилась на публике за время пандемии — новости шоу-бизнеса

Анджелина Джоли в маске и перчатках впервые за время пандемии вышла в свет (ФОТО)

3 июл 2020, 17:15
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Анджелина Джоли впервые появилась на публике за время пандемии коронавируса — в четверг 45-летняя голливудская актриса вместе со своей дочерью Вивьен посетили несколько магазинов в пригороде Лос-Анджелеса Лос-Фелисе.

Джоли и ее 11-летняя дочь были в защитных масках и перчатках. Папарацци «поймали» Анджелину на шопинге. В частности, Джоли и Вивьен побывали в зоомагазине, где сделали покупки для домашних животных. Кадры, на которых изображена Джоли, быстро разлетелись в таблоидах. О появлении Джоли сообщило Daily Mail.

Актриса вышла в свет в легком белом платье с кружевом. Также она надела на лицо защитную маску серого цвета, а на руки — голубые резиновые перчатки.

Анджеліна Джолі вперше з’явилася на публіці за час пандемії / Фото: dailymail

Анджеліна Джолі вперше з’явилася на публіці за час пандемії / Фото: dailymail

Анджеліна Джолі вперше з’явилася на публіці за час пандемії / Фото: dailymail


Анджеліна Джолі вперше з’явилася на публіці за час пандемії / Фото: dailymail

Ранее «Ракурс» сообщал, что герцогиня Кембриджская после карантина посетила детский хоспис Nook в Норфолке. Жена принца Уильяма вместе с сотрудниками хосписа и родителями детей высадила деревья.


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