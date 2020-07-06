Том Хэнкс рассказал, как победил коронавирус — новости шоу-бизнеса

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Ракурс

Том Хэнкс поделился опытом победы над коронавирусной инфекцией. Голливудский актер сообщил, что болеет на диабет второго типа и имеет стент в сердце.

63-летний актер вместе с супругой Ритой Уилсон заразились COVID-19 в начале марта во время пребывания на съемках в Австралии. Обоих актеров госпитализировали на несколько дней, а затем они находились на карантине. Позже пара вернулась домой в Лос-Анджелес и продолжила самоизоляцию, сообщает Daily Mail.

Хэнкс отметил, что переживал из-за наличия хронического заболевания.

Когда мы были в больнице, я сказал: мне 63 года, у меня диабет 2 типа и стент в сердце. Я тяжелый случай?, — рассказывает актер.

По его словам, до тех пор, пока температура тела не повысились и не начало развиваться что-то похожее на пневмонию, никто не волновался. Он подчеркнул, что они вместе с Ритой Уилсон болели примерно две недели.

У нас были очень разные реакции на коронавирус. Моя жена потеряла вкус и обоняние, у нее была сильная тошнота и гораздо выше температура, чем у меня. У меня же были сильные боли в теле, ломота, постоянная усталость. Я не мог сосредоточиться, — подчеркивает Хэнкс.

Актер также раскритиковал тех, кто не носит защитные маски. Он убежден, что маски, дистанция и мытье рук способно преодолеть пандемию.

На самом деле всем нужно сделать только три вещи: надеть маску, соблюдать дистанцию и мыть руки. Я знаю, что в обществе это было политизировано, но я не понимаю. Я не понимаю, как кто-то может топнуть ногой и сказать: Я не обязан выполнять свою часть (обязанностей, — ред.), — отметил Хэнкс.

Как ранее писал «Ракурс», Хэнкс и Уилсон заразились коронавирусом во время съемок в Австралии. Актер почувствовал себя плохо и решил пройти тест на коронавирус. Результат теста оказался положительным.