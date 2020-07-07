Возможность вторжения России из Крыма прокомментировали в штабе ООС, фото — Главком

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Агрессия России в отношении Украины, которая может начаться атакой со стороны Крыма, пока маловероятна. Командующий операции Объединенных сил Сергей Наев опроверг заявление своего коллеги из Военно-морских сил об угрозе российского вторжения.

Руководитель ООС считает подобные заявления преувеличением. Наев рассказал, что командующий флотом Алексей Неижпапа «не имеет полной информации» и отметил, что «адмирал был недавно назначен на должность».

Численность российских войск на границе постоянно отслеживается и пока нельзя говорить о планах Кремля атаковать. Однако украинская армия готова к разным сценариям, — заявил Наев в эфире телешоу «Свобода слова».



Ранее во время празднования Дня военно-морских сил Украины командующий флотом Алексей Неижпапа сообщил о подготовке Россией полномасштабной конфронтации. Он опасается, что Россия попытается захватить Херсонскую область, чтобы получить доступ к Днепру и направить воду на оккупированный полуостров.

В Кремле эти слова назвали искусственным нагнетанием ситуации и заявили, что «украинскую армию ждет провал, если она решится на военную конфронтацию с РФ».