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Порошенко привітав Путіна — «слуга» на ефірі цитувала пропагандистів Кремля, скріншот відео

Порошенко привітав Путіна — «слуга» цитувала пропагандистів Кремля на ефірі (ВІДЕО)

7 лип 2020, 10:08
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Скандал зі «слугою народу» стався після телеефіру на каналі ICTV. Нардеп Ірина Верещук посварилася із п’ятим президентом Петром Порошенком, відмовляючись визнавати, що цитувала під час ток-шоу пропагандистів Кремля.

Нардеп фракції «Слуга народу» Верещук в прямому ефірі «Свобода слова на ICTV» заявила, що Порошенко у 2014 році привітав президента РФ Володимира Путіна з днем Росії. Втім, вона відмовилася назвати першоджерело. Його вдалося встановити лише під час рекламної паузи.

Виявилося, що Верещук цитувала прес-секретаря Путіна Володимира Пєскова. Саме це повідомлення тоді поширили здебільшого проросійські ЗМІ в Україні.


Згодом в мережі з’явилося відео зйомок поза ефіром. Спочатку Верещук проігнорувала протести Порошенка і продовжила ствердно озвучувати тези російської пропаганди, але згодом почала виправдовуватися перед Порошенком.

Раніше Верещук опинилася в центрі скандалу у Раді. Тоді в парламенті побилися її однопартійці Гео Лерос і Максим Бужанський. Бужанський накинувся на Лероса після того, як той почав нецензурно висловлюватися на адресу Верещук.

Джерело: Ракурс


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