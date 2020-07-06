Коронавирус в Киеве. Фото: КГГА

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Коронавирус в Киеве диагностирован у 5 тыс. 602 человек. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 59 киевлян, среди них четверо медиков. Семь больных госпитализировали в больницы.

Заболели 28 женщин в возрасте от 19 до 73 лет и 28 мужчин от 18 до 77 лет. Кроме того, инфицирование подтвердили у троих детей. Об этом во время онлайн-брифинга рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

За минувшие сутки выздоровели семь человек. В целом коронавирус преодолели 1 тыс. 809 жителей Киева.

По словам Кличко, медучреждения столицы, где лечат больных COVID-19, заполнены на 39%. В то же время количество киевлян, которые пребывают в тяжелом состоянии, не уменьшается. Сейчас в больницы столицы находятся 279 больных коронавирусом, из них 47 в тяжелом состоянии.

Четыре человека — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 72 пациента.

Несмотря на такое количество больных, власти столицы снова ослабили карантин в городе. С сегодняшнего дня рестораны, заведения общественного питания и кинотеатры и театры могут снова работать после 22.00. В то же время проведение массовых мероприятий и работа развлекательных заведений до сих пор возможна только до 22.00.

Отметим, в Украине по состоянию на 6 июля ослабить карантин не могут такие области:

Волынская;

Донецкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковска,

Ровенская;

Тернопольская;

Харьковская;

Черниговская.

В Одесской области тем временем усилили карантин в городе Измаил. Все кафе, рестораны и развлекательные заведения города могут работать до 23.00. Кроме того, в заведениях общественного питания запретили проводить празднования — свадьбы, дни рождения и тому подобное. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал мэр города Андрей Абрамченко.