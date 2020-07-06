Коронавірус у Києві. Фото: КМДА

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Коронавірус у Києві діагностовано у 5 тис. 602 осіб. За останню добу інфікування підтвердили ще у 59 киян, серед них четверо медики. Сімох хворих госпіталізували до лікарень.

Захворіли 28 жінок віком від 19 до 73 рокiв та 28 чоловіків від 18 до 77 рокiв. Окрім того, інфікування підтвердили у трьох дітей. Про це під час онлайн-брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко.

За минулу добу одужало семеро осіб. Загалом коронавірус подолали 1 тис. 809 мешканців Києва.

За словами Кличка, медзаклади столиці, де лікують хворих на COVID-19, заповнені на 39%. Водночас кількість киян, що перебувають у важкому стані, не зменшується. Наразі до лікарень столиці госпіталізували 279 хворих на коронавірус, із них 47 — у важкому стані.

На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 25 хворих. Четверо осіб — підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Кисневої підтримки сьогодні потребують 72 хворих на коронавірус.

Попри таку кількість хворих влада столиці знову послабила карантин у місті. Відсьогодні ресторани, заклади громадського харчування та кінотеатри і театри можуть знову працювати після 22.00. Водночас проведення масових заходів та робота розважальних закладів досі можлива лише до 22.00.

Зазначимо, в Україні станом на 6 липня послабити карантин не можуть такі області:

Волинська;

Донецька;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Рівненська;

Тернопільська;

Харківська;

Чернігівська.

В Одеській області тим часом посилили карантин у місті Ізмаїл. Усі кафе, ресторани та розважальні заклади міста можуть працювати до 23.00. Окрім того, у закладах громадського харчування заборонили проводити святкування — весілля, дні народження тощо. Про це йдеться у розпорядженні, яке підписав мер міста Андрій Абрамченко.