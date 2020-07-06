Вперше за 100 років Австралії довелося закрити внутрішні кордони — чому. Фото: indiatimes.com

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Ракурс

Внутрішні кордони в Австралії закрили, щоб мінімізувати поширення COVID-19. Такий захід запроваджено вперше з 1919 року: тоді боролися з пандемією іспанського грипу.

За словами прем'єр-міністра штату Вікторія Даніеля Ендрюса, це хороше рішення з огляду на проблеми зі стримуванням коронавірусу. Однак, під час спілкування з журналістами він зазначив, що цей крок може вдарити по відновленню економіки Австралії, яка наближається до своєї першої рецесії за три десятиліття, пише Reuters.

До речі, штат повідомив про 127 нових інфікованих COVID-19 за ніч — це найбільший одноденний спалах коронавірусу з початку пандемії. Два випадки інфікування завершилися летально.

Прем'єр-міністр Нового Південного Уельсу Гледіс Бережіклян заявила, що увесь кордон патрулюватиметься попри те, що він проходить через дикі парки і річки. Комісар поліції штату Мік Фуллер запевнив, що військові стежитимуть за порядком.

Водночас, згідно з повідомленнями ЗМІ, Австралія дає раду обставинам, пов’язаним із пандемією коронавірусу, краще, ніж решта країн. Але спалах цього захворювання в Мельбурні викликав тривогу: в країні почали реєструвати у середньому по 109 випадків зараження на день.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Індія вийшла на третє місце в світі за кількістю хворих на коронавірус, випередивши Росію.