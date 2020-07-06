Впервые за 100 лет Австралии пришлось закрыть внутренние границы — почему. Фото: indiatimes.com

https://racurs.ua/n140714-vpervye-za-100-let-avstralii-prishlos-zakryt-vnutrennie-granicy-pochemu.html

Ракурс

Внутренние границы в Австралии закрыли, чтобы минимизировать распространение COVID-19. Такая мера внедрена впервые с 1919 года: тогда боролись с пандемией испанского гриппа.

По словам премьер-министра штата Виктория Даниэля Эндрюса, это хорошее решение ввиду проблем со сдерживанием коронавируса. Однако, во время общения с журналистами он отметил, что этот шаг может стать ударом по восстановлению экономики Австралии, которая приближается к своей первой рецессии за три десятилетия, пишет Reuters.

Кстати, штат сообщил о 127 новых инфицированных COVID-19 за ночь — это самый большой однодневный всплеск коронавируса с начала пандемии. Два случая инфицирования закончились летальным исходом.

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян заявила, что граница будет патрулироваться, несмотря на ее особенности: государственная граница между австралийскими штатами пористая и проходит через дикие парки и реки. Комиссар полиции штата Мик Фуллер пообещал, что военные будут следить за порядком.

В то же время, согласно сообщениям СМИ, Австралия справляется с пандемией коронавируса лучше, чем другие страны. Но вспышка этого заболевания в Мельбурне вызвала тревогу: в стране начали регистрировать в среднем по 109 случаев заражения за день.

Как ранее сообщал «Ракурс», Индия вышла на третье место в мире по числу больных коронавирусом, опередив Россию.