Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Молния ударила на тренировке молодого российского футболиста. Фото: Метеовести

Удар молнии в российского футболиста попал на видео

6 июл 2020, 13:25
999

Молния ударила во время тренировки молодого 16-летнего Ивана Заборовского, вратаря российского футбольного клуба «Знамя труда» из города Орехово-Зуево.

Молния попала в футболиста, когда он бежал к воротам. Об инциденте сообщается на странице фанатов команды в Instagram.

Иван Заборовский. Фото: sportrbc.ru

Видео несчастного случая опубликовано в YouTube.

После удара молнии Заборовский упал на поле. Парень выжил, но сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Медки ввели его в искусственную кому.

ФК «Знамя Труда» выступает в западной зоне Профессиональной футбольной лиги РФ. Этот сезон из-за коронавирусной эпидемии был завершен досрочно, и команда заняла 11-е место в турнирной таблице.

Следует отметить, что футболистам часто приходится играть во время дождя и грозы.


Как ранее писал «Ракурс», в Николаевской области от удара молнии погиб подросток 2005 года рождения. Инцидент произошел на открытой местности за селом Татьяновка Березнеговатского района.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter


.





Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров