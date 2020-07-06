Удар молнии в российского футболиста попал на видео

Молния ударила на тренировке молодого российского футболиста. Фото: Метеовести

https://racurs.ua/n140713-molniya-udarila-na-trenirovke-molodogo-rossiyskogo-futbolista-foto-video.html

Ракурс

Молния ударила во время тренировки молодого 16-летнего Ивана Заборовского, вратаря российского футбольного клуба «Знамя труда» из города Орехово-Зуево.

Молния попала в футболиста, когда он бежал к воротам. Об инциденте сообщается на странице фанатов команды в Instagram.

Видео несчастного случая опубликовано в YouTube.

После удара молнии Заборовский упал на поле. Парень выжил, но сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Медки ввели его в искусственную кому.

ФК «Знамя Труда» выступает в западной зоне Профессиональной футбольной лиги РФ. Этот сезон из-за коронавирусной эпидемии был завершен досрочно, и команда заняла 11-е место в турнирной таблице.

Следует отметить, что футболистам часто приходится играть во время дождя и грозы.

Как ранее писал «Ракурс», в Николаевской области от удара молнии погиб подросток 2005 года рождения. Инцидент произошел на открытой местности за селом Татьяновка Березнеговатского района.