Шахтеры выбивают долги под окнами Зеленского — протесты в Киеве, скриншот видео

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Долги шахтерам снова привели горняков под окна Офиса президента в Киеве. Сегодня на Банковую пришли не только рабочие, но и их жены.

Они обратились к матери Владимира Зеленского, чтобы та повлияла на сына. В видеообращении жены шахтеров, которые уже несколько дней митингуют возле Офиса президента, обратились к Римме Александровне Зеленской.

Они хотят, чтобы президент услышал требования горняков и «повернулся к ним лицом, а не тем местом, которым он до сих пор к ним повернут». Жены шахтеров также требуют, чтобы президент вышел к ним. Они заявили, что женщины, над мужчинами которых издеваются, «способны на все».

С первого апреля этого года все пять шахт города Доброполье остановились. Фирма-работодатель ДТЭК заявила, что «Центрэнерго» вместо украинского угля через подставные фирмы начала закупать газ и мазут в России.

Украинский уголь стал дорогим и мы выпали из рынка, — заявил на Банковой один из организаторов акции.

Шахтеры уже больше недели митингуют под Офисом президента, впрочем власть их игнорирует. Горняки обещают быть на Банковой пока глава государства не прокомментирует ситуацию.

Возле ОП акцию протеста проводят шахтеры компаний «Мирноградуголь», «Добропольеуголь», «Селидовуголь», а также шахт Львовско-Волынского бассейна.

Ранее Зеленский неоднократно обещал шахтерам погасить задолженность по зарплатам, называя конкретные даты. Он даже советовал горнякам ехать домой, так как «обо всем знает» и «руководит ситуацией».

1 июля на Банковой произошли столкновения митингующих с полицией.