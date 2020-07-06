Мама Римма, вплиньте на сина — шахтарі під вікнами Зеленського вибивають борги, скріншот відео

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Борги шахтарям знову привели гірників під вікна Офісу президента у Києві. Сьогодні на Банкову прийшли не тільки копачі вугілля, але й їхні дружини.

Вони звернулися до матері Володимира Зеленського, аби вона вплинула на сина. У відеозверненні дружини шахтарів, які вже декілька днів мітингують біля Офісу президента, звернулися до Римми Олександрівної Зеленської.

Вони хочуть, аби президент почув вимоги гірників і «повернувся до них обличчям, а не тим місцем, яким він досі до них повернутий». Дружини шахтарів також вимагають, щоб президент вийшов до них. Вони зауважили, що жінки, над чоловіками яких знущаються, «здатні на все».

З першого квітня цього року всі п’ять шахт міста Добропілля зупинилися. Фірма-роботодавець ДТЕК заявила, що «Центренерго» замість українського вугілля через підставні фірми почала закуповувати газ і мазут в Росії.

Українське вугілля стало дорогим і ми випали з ринку, — заявив на Банковій один з організаторів акції.

Шахтарі вже понад тиждень мітингують під Офісом президента, утім влада їх ігнорує. Гірники обіцяють бути на Банковій доки глава держави не прокоментує ситуацію.

Біля ОП акцію протесту проводять шахтарі компаній «Мирноградвугілля», «Добропіллявугілля», «Селидіввугілля», а також шахт Львівсько-Волинського басейну.

Раніше Зеленський неодноразово обіцяв шахтарям погасити заборгованість по зарплатах, називаючи конкретні дати. Він навіть радив гірникам їхати додому, оскільки «про все знає" і «керує ситуацією».

1 липня на Банковій відбулися сутички мітингарів з поліцією.