Сало і часник не лікують COVID-19 — секретар РНБО пояснив свої «коронавірусні» поради. Фото: EADaily

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Лікування коронавірусу — складний процес, адже досі немає ані ліків від COVID-19, ані вакцини. Проте деякі все ж давали свої поради щодо того, як лікувати COVID-19.

Зокрема, секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов в ефірі одного з телеканалів казав, що від коронавірусу допоможуть сало і часник. Проте тепер від відхрестився від цих настанов, зазначивши, що то були поради для профілактики захворювання, а не для лікування. Про це він розповів в інтерв’ю «Українській правді».

За його словами, фітонциди, які є і в часнику, і в цибулі, дійсно підтримують імунітет людини. Відтак його поради не були жартами, проте дехто їх сприйняв як спосіб лікування коронавірусу, через що й виникли обурення.

У нього також спитали щодо порушення карантину президентом Володимиром Зеленським та головним санітарним лікарем Віктором Ляшком. Данілов вважає, що це була помилка, яку вони виправили шляхом сплати 17 тис. грн штрафу. Він також вважає, що це могла бути «емоційна річ», та нагадав, що президент сам хотів сплатити штраф за це порушення.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ розповіли, що COVID-19 неможливо здолати шляхом вживання міцного алкоголю. Навпаки, він робить організм більш вразливим до зараження.