Рожевий сніг в Альпах. Фото: sciencealert.com

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Ракурс

Рожевий сніг з’явився на льодовику Презена в італійських Альпах. Вчені стверджують, що це явище абсолютно безпечно для людини. У рожевий колір сніг офарбовують водорості Ancylonema nordenskioeldii, які часто можна зустріти у Гренландії.

На думку вчених, це характерне природне явище можна спостерігати навесні та влітку в середніх широтах і навіть на полюсах, повідомляє The Guardian.

Як відомо, білий сніг відбиває сонячні промені і тривалий час не тане навіть за сонячної погоди. Але досить на поверхні снігу з’явитися темній плямі, як він починає інтенсивно танути. Разом із таненням льодовика з’являється ще більше водоростей і сніг набуває рожевого, а часом навіть кривавого відтінку.

Вчені не виключають, що відсутність туристів через пандемію коронавірусу також вплинула на водорості. Розмноження водоростей також спостерігається на перевалі Пассо Гавія на висоті 2 тис. 618 метрів.

Як раніше писав «Ракурс», в Антарктиді сніг у деяких місцях став криваво-червоним. Причиною такого явища стало інтенсивне розмноження водоростей.