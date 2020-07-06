Розовый снег в Альпах. Фото: sciencealert.com

https://racurs.ua/n140709-rozovyy-sneg-poyavilsya-na-sklonah-italyanskih-alp-foto-video.html

Ракурс

Розовый снег появился на леднике Презена в итальянских Альпах. Ученые утверждают, что это явление совершенно безопасно для человека. В розовый цвет снег окрашивают водоросли Ancylonema nordenskioeldii, которые часто можно встретить в Гренландии.

По мнению ученых, это естественное явление, которое можно наблюдать весной и летом в средних широтах и даже на полюсах, сообщает The Guardian.

Как известно, белый снег отражает солнечные лучи и длительное время не тает даже при солнечной погоде. Но достаточно на поверхности снега появиться темному пятну, как он начинает интенсивно таять. Вместе с таянием ледника появляется еще больше водорослей и снег приобретает розовый, а порой даже кровавый оттенок.

Ученые не исключают, что отсутствие туристов из-за пандемии коронавируса также повлияло на водоросли. Размножение водорослей также наблюдается на перевале Пассо-Гавия на высоте 2 тыс. 618 метров.

Как ранее писал «Ракурс», в Антарктиде снег в некоторых местах приобрел кроваво-красный оттенок. Причиной такого явления стало интенсивное размножение водорослей.