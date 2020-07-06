Возможны ли выборы на Донбассе, рассказал секретарь СНБО. Фото: Фокус

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Провести выборы на Донбассе в ближайшее время не получится, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его мнению, для запуска избирательного процесса на оккупированных территориях нужно, чтобы выборы проходили на свободной территории Украины.

Участвовать в выборах имеют право только украинские политические силы, а следить за избирательным процессом — украинские СМИ. Об этом Данилов рассказал в интервью для «Украинской правды».

Выборы должны проходить по украинскому законодательству, согласно украинской Конституции и украинская Центральная избирательная комиссия должна их там проводить. Пока что мне сложно представить такие условия, — заявил чиновник.

Секретарь СНБО пояснил, что сейчас рабочие группы в рамках минского и нормандского процессов активно работают в донецком направлении и ищут компромиссное решение. Однако, он подчеркнул, что есть определенные границы, через которые Украина не будет переступать ни в коем случае.

В Украине никогда не было диктаторов и не будет. Мы сегодня являемся таким рубежом свободы. Поэтому украинский народ не позволит больших компромиссов с врагом, — заявил Данилов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что выборы на оккупированных территориях возможно провести только по украинскому законодательству. Однако, очередные местные выборы, которые состоятся 25 октября, не предусматривают участия в них части Донецкой и Луганской областей.