Чи можливі вибори на Донбасі, розповів секретар РНБО. Фото: Фокус

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Провести вибори на Донбасі найближчим часом не вийде, вважає секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. На його думку, для запуску виборчого процесу на окупованих територіях потрібно, щоб вибори відбувалися на вільній території України.

Брати участь у виборах мають право лише українські політичні сили, а слідкувати за виборчим процесом — українські ЗМІ. Про це Данілов розповів в інтерв’ю для «Української правди».

Вибори мають відбуватися за українським законодавством, за українською Конституцією і українська Центральна виборча комісія має їх там проводити. Поки що мені складно уявити такі умови, — заявив чиновник.

Секретар РНБО пояснив, що наразі робочі групи у межах мінського та нормандського процесів активно працюють у донецькому напрямку та шукають компромісне рішення. Однак, він наголосив, що є певні межі, через які Україна не переступатиме в жодному разі.

В Україні ніколи не було диктаторів і не буде. Ми сьогодні є тим кордоном свободи. Тому український народ не дозволить великих компромісів із ворогом, — заявив Данілов.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що вибори на окупованих територіях можливо провести лише за українським законодавством. Однак, чергові місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня, не передбачають участі в них частини Донеччини та Луганщини.