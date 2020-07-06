Сало и чеснок не лечат COVID-19 — секретарь СНБО объяснил свои «коронавирусные» советы. Фото: EADaily

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Лечение коронавируса — сложный процесс, ведь до сих пор нет ни лекарств от COVID-19, ни вакцины. Однако некоторые все же давали свои советы, как лечить COVID-19.

В частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире одного из телеканалов говорил, что от коронавируса помогут сало и чеснок. Однако теперь от открестился от этих рекомендаций, отметив, что это были советы для профилактики заболевания, а не для лечения. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

По его словам, фитонциды, которые есть и в чесноке, и в луке, действительно поддерживают иммунитет человека. Поэтому его советы не были шутками, однако некоторые их восприняли как способ лечения коронавируса, из-за чего и возникли возмущения.

У него также спросили о нарушении карантина президентом Владимиром Зеленским и главным санитарным врачом Виктором Ляшко. Данилов считает, что это была ошибка, которую они исправили путем уплаты 17 тыс. грн штрафа. Он также считает, что это могла быть «эмоциональная вещь», и напомнил, что президент сам хотел заплатить штраф за это нарушение.

Напомним, ранее в ВОЗ рассказали, что COVID-19 невозможно преодолеть путем потребления крепкого алкоголя. Напротив, он делает организм более уязвимым к заражению.