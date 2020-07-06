Удар блискавки у російського футболіста потрапив на відео

Блискавка вдарила на тренуванні молодого російського футболіста. Фото: Метеовісті

https://racurs.ua/ua/n140713-blyskavka-vdaryla-v-molodogo-rosiyskogo-futbolista-foto-video.html

Ракурс

Блискавка вдарила під час тренування молодого 16-річного Івана Заборовського, воротаря російського футбольного клубу «Прапор праці» з міста Орєхово-Зуєво.

Блискавка влучила у футболіста, коли він біг до воріт. Про інцидент повідомляється на сторінці фанатів команди в Instagram.

Відео нещасного випадку опубліковано в YouTube.

Після удару блискавки Заборовський впав на поле. Хлопець вижив, але зараз перебуває у реанімації у важкому стані. Медки ввели його у штучну кому.

ФК «Прапор праці» виступає у західній зоні Професійної футбольної ліги РФ. Цей сезон через коронавірусну епідемію був завершений достроково, і команда посіла 11-е місце у турнірній таблиці.

Слід зазначити, що футболістам часто доводиться грати під час дощу і грози.

Як раніше писав «Ракурс», у Миколаївській області від удару блискавки загинув підліток 2005 року народження. Інцидент стався на відкритій місцевості за селом Тетянівка Березнегуватського району.