Старение зависит от количества жира. Фото: pixabay

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Старение организма, возрастные заболевания и ослабление иммунитета зависит, в том числе, от количества жира, находящегося в брюшной полости человека. Узнать это помогли эксперименты с мышами ученых Бернского университета в Швейцарии.

Как показали исследования ученых, все зависит от уникальных иммунных клеток, присутствующих в организме человека и животных, в частности, грызунов. Их называют лейкоцитами эозинофилами. Кроме кровеносной системы, такие клетки есть в жировых тканях, они являются защитой от различных многоклеточных паразитов и обеспечивают иммунный гомеостаз в брюшной полости, пишет Lenta.ru со ссылкой на журнал Nature Metabolism.

Чем старше человек, тем меньше у него становится эозинофилов. Соответственно, увеличивается количество макрофагов, которые могут вызвать воспаление органов. И именно жир в брюшной полости способствует развитию этих воспалений.

Исследуя мышей, ученые сделали важное открытие: оказывается, пересадка эозинофилов от молодых животных старым снижала у реципиентов интенсивность воспалительных процессов.

Кроме того, был обнаружен омолаживающий эффект. Животные в возрасте после такой процедуры показали улучшение физической формы и чувствовали себя лучше.