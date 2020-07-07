Суд арестовал подполковника СБУ. Фото:

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Подполковнику Службы безопасности Украины, который требовал взятку за неразглашение обстоятельств смерти народного депутата, избрана мера пресечения.

Печерский районный суд города Киева взял под стражу заместителя начальника одного из отделов управления СБУ в Одесской области. Офицера спецслужбы арестовали прямо в зале суда, служители Фемиды определили ему альтернативную меру пресечения в виде залога размером 9,7 млн грн. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Правоохранители установили, что подполковник организовал и руководил бандой в составе четырех человек. Злоумышленники требовали у предпринимателя взятку в сумме 250 тыс. долл. за неразглашение сведений об обстоятельствах гибели народного депутата Украины, которые возможно могут ему навредить. Бандиты угрожали насилием семье потерпевшего, если не получат деньги.

В Венедиктовой отметили, что сейчас принимаются меры для установления всех причастных к совершению преступления лиц.

Напомним, на днях на взятке погорел заместитель начальника одного из отделов прокуратуры Ровенской области. В качестве взятки прокурор требовал два ноутбука общей стоимостью 30 тыс. грн.