Літак із 200 пасажирами аварійно сів у Криму — що трапилося

https://racurs.ua/ua/n140767-litak-iz-200-pasajyramy-avariyno-siv-u-krymu.html

Ракурс

Аварійна посадка літака Boeing 747 сталася вранці 7 липня в окупованому Криму. На борту під час аварійного приземлення перебувало 200 пасажирів.

Екіпажу довелося заводити лайнер на посадку вручну. Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на джерела.

За попередніми даними, причиною екстреної посадки стала відмова електроніки у кабіні пілотів.

У пілотів у кабіні погасло табло, посадка проводилася в ручному режимі, — розповів співрозмовник.



Відомо, що літак летів із російського Єкатеринбурга. Інформації про постраждалих внаслідок надзвичайної події немає.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Росії пасажирські літаки ледь не зіштовхнулися в небі через халатність диспетчерів. Останні із запізненням помітили, що літаки летять лоб у лоб і катастрофи вдалося уникнути лише в останній момент.