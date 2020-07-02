Пасажирські літаки ледь не «поцілувалися» у небі над Ростовом. Фото: FlashNord

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Ракурс

Пасажирські літаки ледь не зіткнулися у небі над Ростовом-на-Дону через халатність диспетчерів. Літак Airbus A-320 авіакомпанії S7 вилетів за розкладом із Ростова-на-Дону до Москви. Однак його траєкторія польоту перетинала курс авіалайнера Boeing-777 авіакомпанії Emirates Airlines, який прямував із Осло в Дубай.

Диспетчери помітили із запізненням, що літаки летять лоб в лоб і зіткнення вдалося уникнути буквально в останній момент, повідомляє Telegram-канал «112».

За інформацією каналу, літаки розійшлися на відстані 150 м, а це вдвічі менше гранично допустимого ліміту.

Диспетчери спробували попередити Boeing-777 авіакомпанії Emirates Airlines про небезпеку, але пілоти вирішили, що крики диспетчерів — це частина фонових переговорів і не звернули на них уваги.

На крики диспетчерів відреагували пілоти літака Airbus A-320 авіакомпанії S7. Вони прислухались до рекомендацій диспетчерів та змінили напрямок польоту і швидкість.

У кабінах пілотів літаків спрацювали датчики зближення, коли відстань між повітряними суднами скоротилося до 150 м. Пілотам вдалося уникнути зіткнення.

Напевно, пасажири літаків навіть не здогадувалися, що були на волосок від смерті.

Причини інциденту перевіряються, експерти дадуть оцінку діям диспетчерів.

Як раніше писав «Ракурс», у Росії під час тренувальних польотів зіткнулися два винищувачі-бомбардувальники Су-34. У результаті зіткнення у одного з літаків пошкоджена кабіна, двигун і фюзеляж. У іншого відірвало частину крила з апаратурою комплексу радіоелектронної протидії. Незважаючи на пошкодження, пілоти змогли посадити бойові машини.