Пассажирские самолеты едва не «поцеловались» в небе над Ростовом. Фото: FlashNord

https://racurs.ua/n140563-passajirskie-samolety-edva-ne-pocelovalis-v-nebe-nad-rostovom.html

Ракурс

Пассажирские самолеты едва не столкнулись в небе над Ростовом-на-Дону из-за халатности диспетчеров. Самолет Airbus A-320 авиакомпании S7 вылетел по расписанию из Ростова-на-Дону в Москву. Однако его траектория полета пересекала курс авиалайнера Boeing-777 авиакомпании Emirates Airlines, который направлялся из Осло в Дубай.

Диспетчеры заметили с опозданием, что самолеты летят лоб в лоб и столкновения удалось избежать буквально в последний момент, сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, самолеты разошлись на расстоянии 150 м, а это вдвое меньше предельно допустимого лимита.

Диспетчеры попытались предупредить Boeing-777 авиакомпании Emirates Airlines об опасности, но пилоты решили, что крики диспетчеров являются частью фоновых переговоров и не обратили на них внимания.

На крики диспетчеров отреагировали пилоты самолета Airbus A-320 авиакомпании S7. Они последовали рекомендациям диспетчеров, изменив направление полета и скорость.

В кабинах пилотов самолетов сработали датчики сближения, когда расстояние между воздушными суднами сократилось до 150 м. Пилотам удалось избежать столкновения.

Наверняка, пассажиры самолетов даже не догадывались, что были на волосок от смерти.

Причины инцидента проверяются, эксперты дадут оценку действиям диспетчеров.

Как ранее писал «Ракурс», в России во время тренировочных полетов столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. В результате столкновения у одного из самолетов повреждена кабина, двигатель и фюзеляж. У другого оторвало часть крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия. Несмотря на повреждения, пилоты смогли посадить боевые машины.