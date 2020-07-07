Лесной пожар на Луганщине достиг домов, идет эвакуация — фото и видео спасателей

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Ракурс

Лесной пожар в Луганской области 7 июля запылал с новой силой в результате сильных порывов ветра. Масштабы пожара увеличились — огонь приблизился к жилым домам в населенных пунктах Волчье и Смоляниновое.

Пожар произошел в понедельник, однако его удалось локализовать утром в 8.11. Тогда очаг возгорания охватил около 85 га Боровского и Ахтырского лесничеств в Новоайдарском районе, — сообщили в главном управлении ГСЧС в Луганской области.

Впоследствии из-за порывов ветра огонь перекинулся на поселки Волчье и Смоляниновое. Сейчас там идет эвакуация населения.

Травмированных и погибших на пожаре не обнаружено. Спасатели вместе с лесниками пытаются обуздать стихию.

На месте чрезвычайного происшествия работают 326 пожарных и 77 единиц техники. Им помогают спасатели из Донецкой области. Вскоре на место происшествия прибудут харьковские, днепропетровские и полтавские пожарные.

Также спасатели ликвидируют пожар близ села Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

Напомним, 6 июля спасатели Луганщины 10 раз выезжали на ликвидацию пожара в экосистеме общей площадью 33 га, а также еще 10 — на ликвидацию возгорания сухой травы и веток на открытой территории в жилом секторе. Больше всего от пожаров пострадали Новоайдарский, Белокуракинский и Троицкий районы.