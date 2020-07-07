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Ракурс
Лесной пожар на Луганщине достиг домов, идет эвакуация — фото и видео спасателей

Лесной пожар на Луганщине достиг домов, идет эвакуация (ФОТО, ВИДЕО)

7 июл 2020, 17:20
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Лесной пожар в Луганской области 7 июля запылал с новой силой в результате сильных порывов ветра. Масштабы пожара увеличились — огонь приблизился к жилым домам в населенных пунктах Волчье и Смоляниновое.

Пожар произошел в понедельник, однако его удалось локализовать утром в 8.11. Тогда очаг возгорания охватил около 85 га Боровского и Ахтырского лесничеств в Новоайдарском районе, — сообщили в главном управлении ГСЧС в Луганской области.

Впоследствии из-за порывов ветра огонь перекинулся на поселки Волчье и Смоляниновое. Сейчас там идет эвакуация населения.

Лісова пожежа на Луганщині досягла осель, триває евакуація

Лісова пожежа на Луганщині досягла осель, триває евакуація

Лісова пожежа на Луганщині досягла осель, триває евакуація

Лісова пожежа на Луганщині досягла осель, триває евакуація / Фото: ДСНС

Травмированных и погибших на пожаре не обнаружено. Спасатели вместе с лесниками пытаются обуздать стихию.

На месте чрезвычайного происшествия работают 326 пожарных и 77 единиц техники. Им помогают спасатели из Донецкой области. Вскоре на место происшествия прибудут харьковские, днепропетровские и полтавские пожарные.

Также спасатели ликвидируют пожар близ села Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.


Напомним, 6 июля спасатели Луганщины 10 раз выезжали на ликвидацию пожара в экосистеме общей площадью 33 га, а также еще 10 — на ликвидацию возгорания сухой травы и веток на открытой территории в жилом секторе. Больше всего от пожаров пострадали Новоайдарский, Белокуракинский и Троицкий районы.

Источник: Ракурс


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