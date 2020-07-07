Задержанных РФ крымских татар стало больше. Фото: RT

https://racurs.ua/n140795-rossiyskie-okkupanty-zaderjali-sedmogo-krymskogo-tatarina-po-delu-hizb-ut-tahrir.html

Ракурс

Российские оккупанты задержали еще одного крымского татарина Зекирья Муратова, которого подозревают в причастности к международной исламской политической партии «Хизб ут-Тахрир». Муратов был задержан в Алуште.

Кроме того, в розыск объявлен Дилявер Меметов, которого уже задерживали в мае этого года при попытке пересечения административной границы с Крымом. Тогда российские оккупанты пытались незаконно взять у Меметова отпечатки пальцев. Спустя некоторое время Меметов был отпущен, сообщает в Telegram-канале украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова заявила, что российские сотрудники ФСБ во время сегодняшних обысков всем задержанным подбросили запрещенную оккупационными властями литературу. О спланированном подлоге свидетельствует тот факт, что запрещенную литературу оккупанты подбросили даже слепому Александру Сизикову.

Также Денисова сообщила, что задержанный Исмет Ибрагимов нуждается в ежедневном приеме лекарств в связи с хроническим заболеванием. Кроме того, у задержанного Сейрана Хайретдинова астма.

По словам Денисовой, крымским татарам инкриминируют ч. 1 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Меру пресечения задержанным будут избирать завтра.

Как ранее писал «Ракурс», в Крыму оккупанты задержали шестерых крымских татар по «делу Хизб ут-Тахрир». ФСБешники пришли с обысками в дома задержанных в четыре часа утра.