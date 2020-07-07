Россияне задержали новых заложников-крымских татар в деле Хизб ут-Тахрир

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В Крыму оккупанты задержали шестерых крымских татар по «делу Хизб ут-Тахрир». Это произошло после обысков, которые российские силовики устроили 7 июля в четыре часа утра в четырех районах Крыма.

ФСБ РФ задержала Эмиля Зиядинова, Исмета Ибрагимова, Алима Суфьянова, Сейрана Хайретдинова, Вадима Бектемирова и Александра Сизикова (инвалид по зрению).

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что их могут незаконно арестовать и пытать в тюрьмах, «как и 89 других представителей крымскотатарского народа».

Их уже завтра может стать 95. К такому числу незаконно удерживаемых оккупантом крымских татар, скорее всего, приведут действия ФСБешников, — написала Денисова в соцсетях.

Российские силовики объявили, что «задержали трех глав и четырех членов» запрещенной в РФ террористической организации.

Украинский омбудсмен считает, что обыски и задержания в Крыму противоречат всем международным правилам и являются нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

«Хизб ут-Тахрир» («Исламская партия освобождения») — международная исламская политическая партия, основанная в 1953 году в Восточном Иерусалиме. Она признана террористической организацией в России и Казахстане. В Германии запрет касается только публичной деятельности партии, немецкие правоохранительные органы не преследуют членов «Хизб ут-Тахрир».

Во всех других странах Европы и Америки партия действует легально и публично. Цель организации — восстановление справедливого исламского образа жизни, исламского государства (халифата) и воплощение в нем исламской системы.

Предыдущие задержания членов «Хизб ут-Тахрир» в Крыму состоялись в марте этого года.