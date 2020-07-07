Росіяни затримали шістьох кримських татар у "справі Хізб ут-Тахрір", фото — Л.Денісова

https://racurs.ua/ua/n140775-rosiyany-zatrymaly-novyh-zaruchnykiv-krymskyh-tatar-u-spravi-hizb-ut-tahrir.html

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В Криму окупанти затримали шістьох кримських татар у «справі Хізб ут-Тахрір». Це сталося після обшуків, які російські силовики влаштували 7 липня о четвертій годині ранку в чотирьох районах Криму.

ФСБ РФ затримала Еміля Зіядінова, Ісмета Ібрагімова, Аліма Суф’янова, Сейрана Хайретдінова, Вадима Бектемирова та Олександра Сизикова. Останній є інвалідом по зору.

Український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що їх можуть незаконно ув’язнити та катувати у в’язницях, «як і 89 інших представників кримськотатарський народу».

Їх вже завтра може стати 95. До такої кількості незаконно утримуваних окупантом кримських татар скоріше за все призведуть дії фсбешників, — написала Денісова у соцмережах.

Російські силовики оголосили, що «затримали трьох очільників і чотирьох членів» забороненої в РФ терористичної організації.

Український омбудсмен вважає, що обшуки та затримання в Криму суперечать усім міжнародним правилам та є порушенням ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на свободу та особисту недоторканність та ст. 8 Конвенції (право на повагу до приватного і сімейного життя).

«Хізб ут-Тахрір» («Ісламська партія визволення») — міжнародна ісламська політична партія, заснована 1953 року в Східному Єрусалимі. Вона визнана терористичною організацією в Росії і Казахстані. В Німеччині заборона стосується тільки публічної діяльності партії, і німецькі правоохоронні органи не переслідують членів «Хізб ут-Тахрір».

В усіх інших країнах Європи та Америки партія діє легально та публічно. Мета організації — відновлення справедливого ісламського стилю життя, ісламської держави (халіфату) та втілення у ній ісламської системи.

Попередні затримання членів «Хізб ут-Тахрір» в Криму відбулися в березні цього року.