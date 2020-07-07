Порятунок рідкісного дельфіна в Індії потрапив на відео — цікаві новини про тварин

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Гангський дельфін, який вважається рідкісним видом, потрапив у тенета рибалок в Індії. Його порятунок потрапив на відео. Щоб допомогти тварині, чоловік стрибнув у воду, витягнув дельфіна і відніс його в безпечне місце.

Пригода сталася в індійському місті Пурнія, штат Біхар. Про це повідомляє Fox News.

Гангські дельфіни живуть в річці Ганг та її притоках. Їхній розмір становить 2,6 м в довжину, а вага може сягати 90 кг. Дельфіни даного виду є майже сліпими. Їхні очі здатні лише вловлювати інтенсивність і напрямок світла. Вид є надзвичайно рідкісним і налічує не більше 3,5 тис. особин.

У 2018 році повідомлялося, що індійські рибалки зловили та продали на ринку гангську акулу, яка вважалася вимерлою впродовж щонайменше десяти років.

Дослідники ще в XIX столітті знали, що в індійських річках зустрічаються прісноводні акули, проте не могли підтвердити їхнє існування з 1867 по 1996 роки. Цей рідкісний вид вивчали за останками трьох особин з музеїв в Калькутті, Берліні та Парижі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Таїланді рибалкам пощастило зафіксувати на відео надзвичайно рідкісних дельфінів-альбіносів, які гралися рибою біля їхнього човна.