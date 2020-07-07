Футболіст «Канзас Сіті» Патрік Махоумс. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n140773-500-mln-dol-za-12-rokiv-zarobyt-amerykanskyy-futbolist-pidpysano-naybilshyy-kontrakt-v-istoriyi.html

Ракурс

Футболіст американської команди «Канзас Сіті» Патрік Махоумс отримав найбільший контракт в історії професійного спорту.

Угода 24-річного футболіста розрахована на 10 років. Поточний контракт, підписаний Махоумсом в 2017 році, закінчується у 2021 році. За новою угодою квотербек заробить 503 млн дол. Цей контракт став найбільшим в історії світового спорту. Про це повідомляє портал «Газета.ru» з посиланням на офіційний сайт американської Ліги.

До команди «Канзас-Сіті» Махоумс приєднався у 2017 році, а минулоріч цей клуб став переможцем Супербоула. Махоумс був визнаний найціннішим гравцем зустрічі і став наймолодшим футболістом в історії ліги, який отримав титул MVP.

Як відомо, попередній рекорд належав бейсболісту клубу «Лос-Анджелес Енджелс» Майку Трауту, який у 2019 році уклав з командою угоду на 12 років і загальну суму в розмірі близько 430 млн дол.

Нагадаємо, наприкінці червня футбольний клуб «Шахтар» у рамках 27-го туру УПЛ здобув перемогу над футбольним клубом «Олександрія» і достроково став 13-кратним чемпіоном України з футболу.