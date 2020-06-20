Стадіон «Чорноморець». Фото: BWS

https://racurs.ua/ua/n140033-fk-chornomorec-hoche-kupyty-kompaniya-zi-ssha.html

Ракурс

Одеський футбольний клуб «Чорноморець» хоче придбати інвестиційний фонд зі США Allrise Capital, який нещодавно купив стадіон «Чорноморець».

Про це повідомив представник американської компанії Ігор Перун, пише UA-Football.

Перун заявив, що після покупки стадіону «Чорноморець», до нього звернулося керівництво Allrise Capital із питання можливості придбання однойменного одеського футбольного клубу.

Американці заявили, що хочуть втілити в життя ідею відродження одеського футболу. Перун їм відповів, що ідея хороша, але її реалізація вимагає великих капіталовкладень. У компанії Allrise Capital відповіли, що питань із фінансуванням не повинно виникнути і попросили Перуна організувати зустріч із президентом «Чорноморця» Леонідом Клімовим.

Перун стверджує, що вже відбулася зустріч членів Allrise Capital із представником Клімова, який пообіцяв, що протягом трьох днів із американцями зв’яжеться він або сам Клімов.

За словами Перуна, тепер рішення цього питання залежить тільки від Клімова.

Як раніше писав «Ракурс», Міністерство охорони здоров’я дозволило з 30 травня відновити футбольні матчі в Прем'єр-лізі. Однак, поки що матчі будуть проходити на стадіонах із порожніми трибунами.