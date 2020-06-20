Сім'ї загиблих від коронавірусу медиків почнуть отримувати виплати наступного тижня. Фото: Ракурс

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Ракурс

Сім’ї медиків, які загинули від коронавірусу в результаті виконання своїх професійних обов’язків, наступного тижня почнуть отримувати страхові виплати.

Про це під час сьогоднішньої селекторної наради заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як відомо, на цього тижня Кабмін затвердив суми виплат медикам, які постраждали в результаті захворювання на коронавірус під час професійної діяльності. Медпрацівникам, які мають через COVID-19 інвалідність, передбачені наступні виплати:

I група інвалідності — 840 тис. 800 грн;

II група інвалідності — 735 тис. 700 грн;

III групи інвалідності — 630 тис. 600 грн.

Сім’ям загиблих медиків передбачені виплати 1 млн 575 тис. 500 грн. Але в тому випадку, якщо смерть лікаря настала не під час роботи з пацієнтами, родичам передбачені виплати у сумі 210 тис. грн.

Як раніше писав «Ракурс», в уряді стверджують, що кошти на ці виплати передбачені державним бюджетом і будуть виплачені через Фонд соціального страхування.