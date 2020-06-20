Семьи погибших от коронавируса медиков начнут получать выплаты на следующей неделе. Фото: Ракурс

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Ракурс

Семьи медиков, которые погибли от коронавируса в результате выполнения своих профессиональных обязанностей, на следующей неделе начнут получать страховые выплаты.

Об этом во время сегодняшнего селекторного совещания заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как известно, на этой неделе Кабмин утвердил суммы выплат медикам, которые пострадали в результате заболевания коронавирусом во время профессиональной деятельности. Медработникам, получившим из-за COVID-19 инвалидность, предусмотрены следующие выплаты:

I группа инвалидности — 840 тыс. 800 грн;

II группа инвалидности — 735 тыс. 700 грн;

III группы инвалидности — 630 тыс. 600 грн.

Семьям погибших медиков предусмотрены выплаты 1 млн 575 тыс. 500 грн. Но в том случае, если смерть врача наступила не во время работы с пациентами, родственникам предусмотрены выплаты в сумме 210 тыс. грн.

Как ранее писал «Ракурс», в правительстве утверждают, что средства на эти выплаты предусмотрены государственным бюджетом и будут выплачены через Фонд социального страхования.