ФК «Черноморец» хочет купить компания из СШАhttps://racurs.ua/n140033-fk-chernomorec-hochet-kupit-kompaniya-iz-ssha.htmlРакурс
Одесский футбольный клуб «Черноморец» хочет приобрести инвестиционный фонд из США Allrise Capital, который не так давно купил стадион «Черноморец».
Об этом сообщил представитель американской компании Игорь Перун, пишет UA-Football.
Перун заявил, что после покупки стадиона «Черноморец», к нему обратилось руководство Allrise Capital по вопросу возможности приобретения одноименного одесского футбольного клуба.
Американцы заявили, что хотят воплотить в жизнь идею возрождения одесского футбола. Перун им ответил, что идея хорошая, но ее реализация требует крупных капиталовложений. В компании Allrise Capital ответили, что вопросов с финансированием не должно возникнуть и попросили Перуна организовать встречу с президентом «Черноморца» Леонидом Климовым.
Перун утверждает, что уже состоялась встреча членов Allrise Capital с представителем Климова, который пообещал, что в течение трех дней с американцами свяжется он или сам Климов.
По словам Перуна, теперь решение данного вопроса зависит только от Климова.
Как ранее писал «Ракурс», Министерство здравоохранения разрешило с 30 мая возобновить футбольные матчи в Премьер-лиге. Однако, пока что игры будут проходить на стадионах с пустыми трибунами.