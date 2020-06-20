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Ракурс
Стадион «Черноморец». Фото: BWS

ФК «Черноморец» хочет купить компания из США

20 июн 2020, 17:04
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Одесский футбольный клуб «Черноморец» хочет приобрести инвестиционный фонд из США Allrise Capital, который не так давно купил стадион «Черноморец».

Об этом сообщил представитель американской компании Игорь Перун, пишет UA-Football.

Перун заявил, что после покупки стадиона «Черноморец», к нему обратилось руководство Allrise Capital по вопросу возможности приобретения одноименного одесского футбольного клуба.

Американцы заявили, что хотят воплотить в жизнь идею возрождения одесского футбола. Перун им ответил, что идея хорошая, но ее реализация требует крупных капиталовложений. В компании Allrise Capital ответили, что вопросов с финансированием не должно возникнуть и попросили Перуна организовать встречу с президентом «Черноморца» Леонидом Климовым.

Перун утверждает, что уже состоялась встреча членов Allrise Capital с представителем Климова, который пообещал, что в течение трех дней с американцами свяжется он или сам Климов.

По словам Перуна, теперь решение данного вопроса зависит только от Климова.

Как ранее писал «Ракурс», Министерство здравоохранения разрешило с 30 мая возобновить футбольные матчи в Премьер-лиге. Однако, пока что игры будут проходить на стадионах с пустыми трибунами.


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