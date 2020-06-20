Стадион «Черноморец». Фото: BWS

https://racurs.ua/n140033-fk-chernomorec-hochet-kupit-kompaniya-iz-ssha.html

Ракурс

Одесский футбольный клуб «Черноморец» хочет приобрести инвестиционный фонд из США Allrise Capital, который не так давно купил стадион «Черноморец».

Об этом сообщил представитель американской компании Игорь Перун, пишет UA-Football.

Перун заявил, что после покупки стадиона «Черноморец», к нему обратилось руководство Allrise Capital по вопросу возможности приобретения одноименного одесского футбольного клуба.

Американцы заявили, что хотят воплотить в жизнь идею возрождения одесского футбола. Перун им ответил, что идея хорошая, но ее реализация требует крупных капиталовложений. В компании Allrise Capital ответили, что вопросов с финансированием не должно возникнуть и попросили Перуна организовать встречу с президентом «Черноморца» Леонидом Климовым.

Перун утверждает, что уже состоялась встреча членов Allrise Capital с представителем Климова, который пообещал, что в течение трех дней с американцами свяжется он или сам Климов.

По словам Перуна, теперь решение данного вопроса зависит только от Климова.

Как ранее писал «Ракурс», Министерство здравоохранения разрешило с 30 мая возобновить футбольные матчи в Премьер-лиге. Однако, пока что игры будут проходить на стадионах с пустыми трибунами.