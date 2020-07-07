Футболист «Канзас Сити» Патрик Махоумс. Фото: ТАСС

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Ракурс

Футболист американской команды «Канзас Сити» Патрик Махоумс получил самый большой контракт в истории профессионального спорта.

Соглашение 24-летнего футболиста рассчитано на 10 лет. Текущий контракт, подписанный Махоумсом в 2017 году, истекает в 2021 году. По новому соглашению квотербек заработает 503 млн долл. Этот контракт стал крупнейшим в истории мирового спорта. Об этом сообщает портал «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт американской Лиги.

К команде «Канзас-Сити» Махоумс присоединился в 2017 году, а в прошлом году этот клуб стал победителем Супербоула. Махоумс был признан самым ценным игроком встречи и стал самым молодым футболистом в истории лиги, который получил титул MVP.

Как известно, предыдущий рекорд принадлежал бейсболисту клуба «Лос-Анджелес Енджелс» Майку Трауту, который в 2019 году заключил с командой соглашение на 12 лет и общую сумму в размере около 430 млн долл.

Напомним, в конце июня футбольный клуб «Шахтер» в рамках 27-го тура УПЛ одержал победу над футбольным клубом «Александрия» и досрочно стал 13-кратным чемпионом Украины по футболу.