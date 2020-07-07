Детей-моделей снимали в порно в Винницкой области. Фото: Tvkinoradio

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Детскую порнографию снимали и продавали жители Винницкой области. Правоохранители заявили о задержании группы злоумышленников.

Детей снимали в порно, приглашая их к участию в модельном агентстве. При этом родители жертв о существовании такого «бизнеса» не догадывались, сообщает сайт Нацполиции Винницкой области.

Собраны доказательства противоправных действий двух членов преступной группы, которые три года подряд производили и за деньги распространяли порнографические видео на тематических сайтах. Речь идет о 35-летнем гражданине Австрии и его 22-летней жене, проживающих в Винницком районе.

Во время обыска у фигурантов дела были изъяты мобильные телефоны, компьютеры и электронные носители информации. Начато уголовное производство по ч. 5 ст. 301 УК Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.