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Ракурс
«Киностудия Дубинского» создала пробку в столице — выборы в Киеве, скриншот видео

Саша любит скорость — «киностудия Дубинского» создала пробку в Киеве (ФОТО)

7 июл 2020, 12:53
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Нардеп Александр Дубинский создал пробку на Южном мосту в Киеве. Это произошло во время съемок нового ролика «слуги народа».

Председатель Киевской областной организации «Слуги народа» снова проверял веломаршрут в столице. Дубинский, ранее заявивший об участии в праймериз на кандидата в мэры Киева, в предвыборном ролике катался по Южному мосту на велосипеде.

«Бабель» со ссылкой на своего читателя сообщает, что съемки проходили в час пик, причем зеленый внедорожник Дубинского Mercedes-Benz G Class стоял посреди проезжей части.

«Киностудия Дубинского» создала пробку в столице, фото — ФБ Дубинского

Дубинский пересел на велосипед и впоследствии написал в Facebook, что проводил «велоэксперимент в столице туевых велодорожек». Нардеп проехался с Позняков до улицы Пушкинской в центре.

«Киностудия Дубинского» создала пробку в столице, фото — ФБ Дубинского

В минувшие выходные один из кандидатов в мэры Киева для съемок уже пересаживался из «Лексуса» на велосипед в районе площади Льва Толстого.

Прохожие, которые впоследствии обнародовали соответствующие фото и видео, заметили, что нардеп вышел из «Лексуса», пересел на велосипед, а затем быстро покинул место съемки на машине (правда, не на неправильно запаркованном «Лексусе», а на «Мерседесе»).


«Киностудия Дубинского» создала пробку в столице, фото — "Бабель"

Дубинский тогда объяснил свое видео желанием показать недостатки городской инфраструктуры, которые мешают столичным велосипедистам.

Источник: Ракурс


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