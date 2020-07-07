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«Киностудия Дубинского» создала пробку в столице — выборы в Киеве, скриншот видео
Саша любит скорость — «киностудия Дубинского» создала пробку в Киеве (ФОТО)https://racurs.ua/n140771-sasha-lubit-skorost-kinostudiya-dubinskogo-sozdala-probku-v-kieve-foto.htmlРакурс
Нардеп Александр Дубинский создал пробку на Южном мосту в Киеве. Это произошло во время съемок нового ролика «слуги народа».
Председатель Киевской областной организации «Слуги народа» снова проверял веломаршрут в столице. Дубинский, ранее заявивший об участии в праймериз на кандидата в мэры Киева, в предвыборном ролике катался по Южному мосту на велосипеде.
«Бабель» со ссылкой на своего читателя сообщает, что съемки проходили в час пик, причем зеленый внедорожник Дубинского Mercedes-Benz G Class стоял посреди проезжей части.
Дубинский пересел на велосипед и впоследствии написал в Facebook, что проводил «велоэксперимент в столице туевых велодорожек». Нардеп проехался с Позняков до улицы Пушкинской в центре.
В минувшие выходные один из кандидатов в мэры Киева для съемок уже пересаживался из «Лексуса» на велосипед в районе площади Льва Толстого.
Прохожие, которые впоследствии обнародовали соответствующие фото и видео, заметили, что нардеп вышел из «Лексуса», пересел на велосипед, а затем быстро покинул место съемки на машине (правда, не на неправильно запаркованном «Лексусе», а на «Мерседесе»).
Дубинский тогда объяснил свое видео желанием показать недостатки городской инфраструктуры, которые мешают столичным велосипедистам.
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