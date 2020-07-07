«Киностудия Дубинского» создала пробку в столице — выборы в Киеве, скриншот видео

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Ракурс

Нардеп Александр Дубинский создал пробку на Южном мосту в Киеве. Это произошло во время съемок нового ролика «слуги народа».

Председатель Киевской областной организации «Слуги народа» снова проверял веломаршрут в столице. Дубинский, ранее заявивший об участии в праймериз на кандидата в мэры Киева, в предвыборном ролике катался по Южному мосту на велосипеде.

«Бабель» со ссылкой на своего читателя сообщает, что съемки проходили в час пик, причем зеленый внедорожник Дубинского Mercedes-Benz G Class стоял посреди проезжей части.

Дубинский пересел на велосипед и впоследствии написал в Facebook, что проводил «велоэксперимент в столице туевых велодорожек». Нардеп проехался с Позняков до улицы Пушкинской в центре.

В минувшие выходные один из кандидатов в мэры Киева для съемок уже пересаживался из «Лексуса» на велосипед в районе площади Льва Толстого.

Прохожие, которые впоследствии обнародовали соответствующие фото и видео, заметили, что нардеп вышел из «Лексуса», пересел на велосипед, а затем быстро покинул место съемки на машине (правда, не на неправильно запаркованном «Лексусе», а на «Мерседесе»).

Дубинский тогда объяснил свое видео желанием показать недостатки городской инфраструктуры, которые мешают столичным велосипедистам.