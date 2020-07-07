Россиян призвали не есть сурков и верблюдов

Сурков просят не есть в РФ. Фото:

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В Российской Федерации граждан призывают не питаться крысами, сурками и верблюдами.

Жителей Тувы, живущих в приграничных с Монголией районах, просят проявить бдительность из-за обнаруженной на соседней территории бубонной чумы. Бактерии переносят блохи, которые живут на грызунах. Местных жителей призывают не употреблять в пищу мясо сурков, крыс и верблюдов. Россиян во время отдыха на природе просят пользоваться спреями от насекомых, поскольку чума может передаваться и через укус зараженного насекомого. Об этом 7 июля сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что вчера китайские СМИ сообщили об очередном случае заражения бубонной чумой на западе Монголии — заразился 15-летний пациент, который съел мясо сурка. Перед этим два случая заражения фиксировались на западе Монголии и один — в районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Как известно, случаи заражения бубонной чумой периодически фиксируются в Монголии и КНР. Так, в мае прошлого года Роспотребнадзор усиливал карантинный контроль на границе с Монголией из-за заражения в аймаке Баян-Улгей. А в ноябре 2019 года случилось заражение во Внутренней Монголии.

Напомним, в китайском автономном районе на границе с Монголией впервые обнаружили бубонную чуму. Власти решили заблокировать для въезда и выезда город Баян-Нур.