Бабаків просять не їсти в РФ. Фото: rg.ru

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У Російській Федерації громадян закликають не харчуватися щурами, бабаками та верблюдами.

Жителів Туви, які живуть в прикордонних з Монголією районах, просять проявити пильність через виявлену на сусідній території бубонну чуму. Бактерії переносять блохи, які живуть на гризунах. Місцевих мешканців закликають не вживати в їжу м’ясо бабаків, щурів та верблюдів. Росіян під час відпочинку на природі просять користуватися спреями від комах, оскільки чума може передаватися й через укус зараженої комахи. Про це 7 липня повідомляє «Интерфакс».

Зазначається, що вчора китайські ЗМІ повідомили про черговий випадок зараження бубонною чумою на заході Монголії — заразився 15-річний пацієнт, який з’їв м’ясо бабака. Перед цим два випадки зараження фіксувалися на заході Монголії і один — в районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю.

Як відомо, випадки зараження бубонною чумою періодично фіксуються в Монголії та КНР. Так, у травні минулого року Росспоживнагляд посилював карантинний контроль на кордоні з Монголією через зараження в аймаку Баян-Улгій. А в листопаді 2019 року трапилося зараження у Внутрішній Монголії.

Нагадаємо, у китайському автономному районі на кордоні з Монголією вперше виявили бубонну чуму. Влада вирішила заблокувати для в’їзду та виїзду місто Баян-Нур.