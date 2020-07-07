«Кіностудія Дубінського» створила затор у столиці — вибори у Києві, скріншот відео

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Ракурс

Нардеп Олександр Дубінський створив затор на Південному мосту у Києві. Це сталося під час зйомок нового ролику «слуги народу».

Голова Київської обласної організації «Слуги народу» знову перевіряв веломаршрут у столиці. Дубінський, який раніше заявив про участь у праймеріз на кандидата в мери Києва, у передвиборному ролику катався по Південному мосту на велосипеді.

«Бабель» з посиланням на одного зі своїх читачів повідомляє, що зйомки відбувалися в годину пік, причому зелений позашляховик Дубінського Mercedes-Benz G Class стояв посередині проїжджої частини.

Дубінський пересів на велосипед і згодом написав у Facebook, що проводив «велоексперимент в столиці туйових велодоріжок». Нардеп проїхався з Позняків до вулиці Пушкінської.

Минулих вихідних один з кандидатів в мери Києва для зйомок вже пересідав з «Лексуса» на велосипед в районі площі Льва Толстого.

Перехожі, які згодом оприлюднили відповідні фото і відео, зауважили, що нардеп вийшов з «Лексуса», пересів на велосипед, а потім швидко залишив місце зйомки на машині (щоправда, не на неправильно запаркованому «Лексусі», а на «Мерседесі»).

Дубінський тоді пояснив своє відео бажанням показати недоліки міської інфраструктури, які надокучають столичним велосипедистам.