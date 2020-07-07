Дітей-моделей знімали у порно на Вінниччині. Фото: Tvkinoradio

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Дитячу порнографію знімали і продавали жителі Вінницької області. Правоохоронці заявили про затримання групи зловмисників.

Дітей знімали у порно, запрошуючи до модельної агенції. При цьому батьки жертв про існування такого «бізнесу» не здогадувалися, повідомляє сайт Нацполіції Вінницької області.

Зібрано докази протиправних дій двох членів злочинної групи, які три роки поспіль виготовляли і за гроші розповсюджували порнографічні відео на тематичних сайтах. Йдеться про 35-річного громадянина Австрії та його 22-річну дружина, котрі проживають у Вінницькому районі.

Під час обшуку у фігурантів справи було вилучено мобільні телефони, комп’ютери й електронні носії інформації. Розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 301 КК України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

Підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.