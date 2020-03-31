Українка знімала порно зі своєю 4-річною донькою. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n136062-policiya-zatrymala-ukrayinku-yaka-znimala-porno-zi-svoieu-4-richnou-donkou-foto.html

Ракурс

Дитячу порнографію знімала 42-річна жителька міста Вільногірськ Дніпропетровської області. Її затримали співробітники кіберполіції.

Кіберполіція встановила, що у порнографічних матеріалах жінка використовувала свою 4-річну доньку, більшість відео знімала вдома. Створенням такого контенту фігурантка займалася близько двох років. Про це повідомляє прес-служба департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Дитячу порнографію жінка продавала на спеціалізованих форумах, у соцмережах та месенджерах. Ціна одного такого відео була 1 тис. дол.

Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання жінки. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші речові докази, використані під час виготовлення порнографічних матеріалів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Жінці оголошено про підозру. Їй загрожує до 10 років ув’язнення.

Як писав «Ракурс», подібний випадок раніше був зафіксований у Київській області. Там правоохоронці затримали чоловіка, який знімав і продавав порно з власними дітьми — 5-річним хлопчиком та 2-річною дівчинкою.