Спасение редкого дельфина в Индии попало на видео — интересные новости о животных

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Ракурс

Гангский дельфин, который считается редким видом, попался в рыбацкие сети в Индии. Его спасение рыбаком попало на видео. Чтобы помочь животному, мужчина прыгнул в воду, вытащил дельфина и отнес его в безопасное место.

Это произошло в индийском городе Пурния, штат Бихар, сообщает Fox News.

Гангские дельфины живут в реке Ганг и ее притоках. Их размер составляет 2,6 м в длину, а вес может доходить до 90 кг. Дельфины данного вида являются практически слепыми. Их глаза способны улавливать только интенсивность и направление света. Вид является чрезвычайно редким и насчитывает не более 3,5 тыс. особей.

В 2018 году сообщалось, что индийские рыбаки поймали и продали на рынке гангскую акулу, которая считалась вымершей на протяжении более чем десяти лет.

Исследователи еще в XIX веке знали, что в индийских реках встречаются пресноводные акулы, однако не могли подтвердить их существование с 1867 по 1996 год. Этот редкий вид изучали по останкам трех особей в музеях Калькутты, Берлина и Парижа.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Таиланде рыбакам посчастливилось зафиксировать на видео чрезвычайно редких дельфинов-альбиносов, которые играли с рыбой возле их лодки.