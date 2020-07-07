Утечка газа в многоэтажке Киева привела к пожару, жителей эвакуировали. Фото: pixabay

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Ракурс

Утечка газа в многоквартирном жилом доме в Киеве заставила спасателей эвакуировать его жителей. Инцидент произошел сегодня, 7 июля, по улице Радужной, 69 в Днепровском районе столицы.

После утечки газа в 9-этажном доме загорелась одна из квартир на первом этаже. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Однако, на момент прибытия спасателей к месту происшествия, признаков горения уже не наблюдалось.

С верхних этажей здания спасатели эвакуировали восемь человек. Также был обнаружен владелец квартиры, в которой произошел пожар. Мужчина получил незначительные ожоги на кисти правой руки. Пострадавшего передали медикам.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Новой Каховке произошел масштабный пожар в многоквартирном доме. Во время семейной ссоры один из его жителей поджег свою квартиру, после чего огонь перенесся на крышу здания.