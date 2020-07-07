Витік газу в багатоповерхівці Києва призвів до пожежі, жителів евакуювали (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n140794-vytik-gazu-v-bagatopoverhivci-kyieva-pryzviv-do-pojeji-jyteliv-evakuuvaly-foto.htmlРакурс
Витік газу в багатоквартирному житловому будинку в Києві змусив рятувальників евакуювати його мешканців. Інцидент стався сьогодні, 7 липня, по вулиці Райдужній, 69 у Дніпровському районі столиці.
Після витоку газу в 9-поверховому будинку загорілася одна з квартир на першому поверсі. Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Однак, на момент прибуття рятувальників до місця події ознак горіння вже не спостерігалося.
З верхніх поверхів будинку рятувальники евакуювали вісьмох осіб. Також було виявлено власника квартири, в якій сталася пожежа. Чоловік дістав незначні опіки на кисті правої руки. Постраждалого передано медикам.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Новій Каховці сталася масштабна пожежа в багатоквартирного будинку. Під час сімейної сварки один із її жителів підпалив свою квартиру, після чого вогонь перекинувся на дах будівлі.