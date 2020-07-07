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Витік газу в багатоповерхівці Києва призвів до пожежі, жителів евакуювали. Фото: pixabay

Витік газу в багатоповерхівці Києва призвів до пожежі, жителів евакуювали (ФОТО)

7 лип 2020, 17:10
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Витік газу в багатоквартирному житловому будинку в Києві змусив рятувальників евакуювати його мешканців. Інцидент стався сьогодні, 7 липня, по вулиці Райдужній, 69 у Дніпровському районі столиці.

Після витоку газу в 9-поверховому будинку загорілася одна з квартир на першому поверсі. Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Однак, на момент прибуття рятувальників до місця події ознак горіння вже не спостерігалося.

З верхніх поверхів будинку рятувальники евакуювали вісьмох осіб. Також було виявлено власника квартири, в якій сталася пожежа. Чоловік дістав незначні опіки на кисті правої руки. Постраждалого передано медикам.

Витік газу в багатоповерхівці Києва призвів до пожежі, жителів евакуювали. Фото: ДСНС


Витік газу в багатоповерхівці Києва призвів до пожежі, жителів евакуювали. Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Новій Каховці сталася масштабна пожежа в багатоквартирного будинку. Під час сімейної сварки один із її жителів підпалив свою квартиру, після чого вогонь перекинувся на дах будівлі.


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