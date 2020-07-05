Масштабна пожежа спалахнула у житловій п'ятиповерхівці у Новій Каховці. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n140686-masshtabna-pojeja-spalahnula-u-jytloviy-p-yatypoverhivci-u-noviy-kahovci-foto-video.html

Ракурс

Масштабна пожежа сталася сьогодні, 5 липня, в одній із житлових п’ятиповерхівок у місті Нова Каховка Херсонської області. Будинок розташований на вулиці Букіна, 20.

Про пожежу повідомив у Facebook начальник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області Сергій Чорний.

У соцмережах з’явилася інформація про те, що пожежа виникла в одній із квартир на п’ятому поверсі. Під час сімейної сварки співмешканець підпалив квартиру, а потім вогонь перекинувся на дах.

На місці події працюють сім відділень пожежно-рятувальних підрозділів області та 25 чоловік особового складу ГУ ДСНС у Херсонській області на чолі з заступником начальника Юрієм Гатіловим.

Мешканці будинку були евакуйовані. Наразі відомостей про постраждалих і загиблих немає.

Як раніше писав «Ракурс», у Києві на Позняках сталася пожежа у багатоповерхівці, що розташована поруч з будинком, у якому нещодавно стався вибух. Загорівся утеплювач, яким була обладнана зовнішня стіна балконів.